為搶食中秋送禮商機，各大糕餅烘焙業者近期爭相推出中秋禮盒搶市，不僅要比月餅的美味，就連包裝行銷都要比創意！其中，台中排隊名店－不二糕餅，今年的中秋限定禮盒，盒內附上精美卡片，訴說「中秋必做典事」，喚起人們記憶中，中秋節極具意義的儀式感，細膩文創風頗能觸動人心！

不二糕餅擁有家傳三代50年製餅技術，其中，承襲古法手工製作的蛋黃酥，嚴選紐西蘭天然奶油、紅土鹹鴨蛋及獨門紅豆沙配方，輕盈脆口的酥鬆空氣感餅皮，及內餡完美的黃金比例，是饕客心目中最美味的神級蛋黃酥，讓人一口接一口，欲罷不能。

不二糕餅表示，疫情結束，人們該重新凝聚彼此情感，而中秋佳節象徵月圓人團圓，不妨送盒月餅與親友聯絡感情，或是一家人賞月吃餅團聚一起。

為了喚起人們對中秋節傳統意義的記憶，不二糕餅用心推出的「中秋必做典事」中秋禮盒，不僅有台灣最美味的神級蛋黃酥，在蛋黃酥禮盒中還附上一張精美卡片，逐一細訴中秋節漸被遺忘的典事。

傳統習俗中，人們歡度中秋節「必做」哪些事呢？不二糕餅在卡片中列舉，包括中秋節當天以餅祭祀土地公，祈願事業繁榮昌盛；帶著蛋黃酥、糖果、鮮花去拜月老，祈求好姻緣；還有相約親朋好友賞月烤肉、吃餅剝柚子、玩仙女棒等。

不二糕餅表示，今年中秋節，就從拿起手機聯繫親朋好友、採買柚子開始，照著「必做典事」去做，讓今年的中秋節多了一份珍貴回憶的儀式感。

為鼓勵大家找回富有傳統味的中秋節，不二糕餅舉辦有獎活動，自9月15日起，民眾拍下今年做的中秋典事，再分享至不二糕餅粉絲團，就有機會獲得中秋限定禮盒！