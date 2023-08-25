聯強國際25日宣布取得全球頂尖智慧裁切機品牌 Cricut台灣總代理權，正式引進Cricut，攜手拓展手工創作市場。

Cricut設立於2018年，並於2021在美國那斯達克上市，一直以來致力於為DIY愛好者提供美麗、有趣且容易的手作工具，幫助人們打造創意的生活。因為能夠裁切各種材料，從紙張、布料到更堅硬的木頭、金屬材料，和其高度自動化和精確的裁切能力，已經在國外的手工藝界受到廣泛的好評，受到全球800萬名使用者喜愛，聯強取得代理權，引進 Cricut品牌來台，預期將為台灣的創作風潮刮起一陣新旋風。並於8月25日起，將在flying V 平台啟動預購專案，後續也將於聯強經銷通路展開販售。

於flying V平台亮相的三台機器分別為：入門款Cricut Joy、進階款Cricut Explore 3、專業款Cricut Maker 3。配合免費下載的 Cricut的Design Space設計軟體，可以自由設計或選擇數千個現成的專案。

聯強表示，入門款Cricut Joy小巧、便於攜帶，適合初學者使用，運用手機應用程式即可進行操作，簡單製作出非常精美的卡片和貼紙。超值套裝方案提供一次將所需工具、材料帶回家。

而對於尋求更高端創作體驗的藝術家，Cricut Maker 3提供了更多的可能性，支援裁切300多種素材，搭配13種不同功能刀頭使用，可裁切厚紙板、皮革、雙層特殊布料、厚重織物、精緻衣料，甚至能雕刻金屬材料，適合批量製作佈置品、禮品、卡片，以及皮革、拼布及金屬工藝品等等。

聯強國際台灣資訊事業總經理李建宗表示，Cricut 與聯強在澳洲市場合作，展現亮眼成績，此次正式引進台灣。在重視個性化、客製化潮流下，Cricut多功能智慧裁切機不僅是一個工具，更是一個啟發無限創意的魔法盒子，讓創作者的靈感得到完美的實現。

Cricut Joy建議售價7,880元，Cricut Explore 3建議售價15,800元Cricut Maker 3建議售價21,800元。預購專案價68折起，搭配耗材工具的大禮包，消費者可一次以更優惠的價格購足。