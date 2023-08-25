運動指導員帶長者們做運動，希望透過陪伴的方式讓長者養成運動習慣，愈活愈健康（土城區公所提供）

為推動全齡運動，土城公所2022年在綜合體育場設置新北第10座全齡化共融遊樂場，融合大自然榕樹打造「樂齡體健區」。土城區長周晉平以及運動場周邊幾位在地里長24日在榕樹樂齡體健區參加樂齡推廣活動，希望進駐的「運動指導員」以及「佈老志工」，教長者正確使用運動器材，並和指導員約定時間，愈活愈健康。

周晉平表示，樂齡體健區針對長者需求設置共6項體健設施，包括綜合體健、樂齡體健組、自行車踩踏、腰腹運動、漫步機、上肢運動體健設施，希望藉由這樣的場地，以及市府培訓的運動指導員及社會局佈老志工進駐，透過陪伴在公園指導長者們使用器材及運動，訓練身體機能，也讓行動不便的長者更有意願走向戶外。

另外體育場還有田徑場、直排輪場、寵物公園、風雨籃球場及自然步道等運動環境，打造從幼到老都能友善使用的空間，適合民眾來遊玩、運動、遛狗休憩。

衛生局培訓的運動指導員，也會依據長者或行動不便市民的身體狀況與需求，制訂合適的運動計畫，並教導正確的運動技巧和動作，確保運動過程避免可能的傷害和意外；佈老志工則協助陪伴運動，希望透過這樣的方式，讓長者養成良好運動習慣。