民進黨立委賴品妤最近身陷父親賴勁麟綠能爭議，24日出席乾眼症衛教記者會，遭記者不斷追問問題時，意外被腳架絆倒。前立委郭正亮表示，民進黨有哪一個立委像她閃到這種程度，對涉己利益都不回答，真是丟臉到家，甚至根本沒資格當區域立委。

郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴品妤如果身為民選立委，對於這麼重要的問題，都拒答，人家當然會每天逼她回答，而連這種爭議性、涉己利益的問題，都拒絕回答，根本就沒資格當區域立委。

郭正亮更不禁酸說，賴品妤真偉大，可以對涉己利益不回答，可以這樣當立委嗎？不然我們為什麼要譴責總統蔡英文不開記者會。至於記者是否跟著太近、是否要維持社交距離，這可以再研究，可是問題要兩邊都談。

郭正亮指出，民進黨有哪一個立委，對涉己利益，像賴品妤閃到這種程度，對涉己利益都不回答，那她為什麼要選？那她退選嘛，民進黨有哪一個立委像她這樣，真是丟臉到家。賴品妤怎不告訴我們，賴勁麟擔任這19家綠能公司的董事長合不合理？如果不是不合理，為什麼賴勁麟要急著退，應該辯護自己的清白，19家全部都辭掉；賴勁麟一定是知道並不合理、也不應該，會傷到副總統賴清德，才緊急辭職。