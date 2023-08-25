台中市太平區近30歲男子「小鄭」（化名）疑因工作長期不穩定加上與妻子吵架，日前凌晨獨自1人開車到環中東路的巷內意圖尋短，警方巡邏發現有台車輛違停紅線上前查看，意外發現「小鄭」昏迷坐臥駕駛座，立即破門成功挽回1條生命。

台中市警察局太平分局新平派出所警員劉思聖、劉韋宏日前凌晨2點多巡邏巡經環中東路沿線，忽然發現路旁有一自小客車違停紅線上影響交通，即上前查看並欲舉發交通違規，未料卻見到車內有1男子坐臥駕駛座上。

經員警多次拍打車窗，男子均閉目不為所動，員警隨即破開車門讓空氣流通，並通知消防人員前來救護，幸經送醫救治後恢復意識，挽回寶貴生命。

小鄭的妻子及家人到醫院後頻頻感謝員警熱心幫忙，並私下表示，近期男子因工作不順遂，加上又與家人吵架，不料竟萌生此念頭，將會再與他好好溝通，一同面對生活。

太平警分局表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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