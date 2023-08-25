有許多網紅推薦、團購的行動電源日前發生爆炸意外，廠商墨子科技今（25）日發文公布兩組產品序號讓用戶可以免費更換，而今晚業者又發布緊急公告，表示有高達25萬名用戶受影響，目前線上客服及電話訊息量已滿載，請用戶耐心等待。

「MOZTECH墨子科技」今日晚間在臉書粉專發布的緊急公告指出，此次特殊的批次換新服務約有25萬名用戶受到影響，因此公司的線上客服、電話訊息皆已滿載，對於難以短時間內提供完善的售後服務，墨子科技再次道歉。

墨子科技表示，目前已經在全台新增25間授權獨立維修中心，以及MOZTECH墨子科技三創體驗店，讓用戶可以批次換新，該服務將於8月30日啟用，使用者也可於當天前往更換。

另外，特殊色「奶油黃」為聯名限量色，尚需等待45到50天的生產工作天；而特殊色「奶茶色」則是因為原物料已停產，故無法另行生產，將以燕麥奶替代換新。

事實上，墨子科技今日上午就發布公告，由於目前尚未得知產品檢測結果、產品批次號碼，為避用戶的使用疑慮，若消費者持有產品規格序列號202211、202212的「MOZTECH® 萬能充Pro 多功能五合一行動電源」，發現產品有任何瑕疵問題，經檢測單位確認後，墨子科技將直接免費提供一台全新的產品更換給用戶。