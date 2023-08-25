警監聯手2小時內共攔查百餘部汽機車，取締擅自改装LED強光燈21件，變更燈色1件，合計違規改裝車輛22件，越級駕駛1件，監理站通知召回檢驗20件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報環保署檢驗6件。（圖／警方提供）

警監聯手2小時內共攔查百餘部汽機車，取締擅自改装LED強光燈21件，變更燈色1件，合計違規改裝車輛22件，越級駕駛1件，監理站通知召回檢驗20件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報環保署檢驗6件。（圖／警方提供）

板橋警昨（24）日與監理站人員共同執行聯合稽查勤務，取締改裝、噪音車輛及違法改裝電動車，2小時內攔查上百輛汽機車；同時警方也擴大掃黑，於臨檢轄內賓館時，見賓館入內訪友一女子神色有異、精神恍惚，即上前盤查，果於其身上查獲安非他命及玻璃球等吸食器，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

板橋分局與板橋監理站人員共同在轄內溪城路執行聯合稽查勤務，勤務重點為稽查改裝、噪音車輛及違法改裝電動車，透過監理人員當場專業認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，取締違規上路之車輛，2小時內共攔查百餘部汽機車，取締擅自改装LED強光燈21件，變更燈色1件，合計違規改裝車輛22件，越級駕駛1件，監理站通知召回檢驗20件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報環保署檢驗6件。

許多的青年朋友喜歡改裝機車,這當然有正面的價值，能夠學習到許多機車設計、機械等課本不一定學得到的知識，但可能也會產生負面價值，如違規改裝車體、噪音、超速、改裝車安全性、互相攀比。其實部分騎士喜歡改裝車輛，擅改LED燈，吸引他人目光，只為了能讓炫技美照上傳社群平台，要記住「你人生的快樂取決於你思想的品質」。

板橋警分局長黃南山表示部分年輕人只在乎酷炫，車友們改車要量力而為，並以增加安全性為主並符合相關法規，才能確保安全。而頭燈LED光型亮度較高，若未經檢驗調整，照射角度過高或眩光將影響對向來車之行車視野，車體變更應符合相關規定，頭燈光源變更為LED光型後，應攜帶相關變更證明文件至監理機關辦理變更檢驗合格與登記。另啟動暑假「機車安全月」專案，持續嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人、落實執行護老專案保護長者，取締未禮讓行人等各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。

警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心舆能力，並利用各種機會加强宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。

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