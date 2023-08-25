桃園市一直以來是國內基層運動推廣的體育大城，市內運動風氣興盛，而國立北科附工更是桃園市指標性運動發展學校，在籃球、棒球、田徑與跆拳道項目享有盛名，並培育出許多菁英運動員。近年來，國立北科附工致力於籃球運動發展，從基層籃球訓練站、籃球區域對抗賽到新南向國際籃球邀請賽，期望藉由各層級的籃球發展，從而蓬勃桃園市籃球運動風氣，並進而放眼國際與世界接軌。

國立北科附工對於籃球運動發展並不以現況為滿足，積極尋求突破與進步，因此在今年8月中旬，與澳洲布里斯本知名籃球機構Brian Kerle Academy簽署了一份為期四年的籃球訓練合作交流備忘錄(MOU)，希望藉此增進雙方籃球常態化交流，並提升籃球國際發展與研究之各項計畫發展。雙方議定之合作方向大致分為幾個面向：促進教練與體育教師之籃球技術交流與擴展學生互享教育成果之機會；在相關籃球領域與主題下進行各項籃球交流計畫，如體育教師與教練之交流、學生國際交流及選派受訓、移地訓練等；兩國間國際邀請賽之邀請與合作；其他籃球相關之技術交流合作。

國立北科附工表示，很開心這次雙方的合作能夠水到渠成，這也是國內高中首創，不僅希望藉由彼此合作提升籃球運動發展，更藉由國際交流與國際學生選派就讀，讓國立北科附工學生開展國際視野，希望藉由交流合作達到運動、文化、教育等多層面的成果，並樹立指標性的標竿，為國內教育發展帶來正面的影響力。

Brian Kerle Academy創辦人為布萊恩克爾(Brian Kerle)，為澳洲籃球傳奇球星，不僅曾為澳洲籃球國家隊成員，並以教練身份率領球隊獲得兩次澳洲職籃(NBL)職業賽冠軍，在2006年獲選進入澳洲職籃(NBL)名人堂。克爾表示，很榮幸有這次的交流合作，這也是他創辦Brian Kerly Acadey以來，首次國外學校簽訂合作協議，希望這次的合作，不論在籃球技術或是文化交流上，能夠為彼此雙方帶來更多的效益與幫助，他非常期待彼此合作下產生的正面化學效應。

國立北科附工男子籃球隊順應此次的合作，也開啟了為期八天於澳洲Brian Kerle Academy的移地訓練，期間除了接受Academy的訓練課程外，並與Academy、四所高中大學校隊共進行了八場交流賽，其中不乏澳洲與菲律賓青年隊國手，在訓練課程與比賽碰撞強度都讓國立北科附工男子籃球隊收穫滿滿。

年底北科附工盃新南向國際籃球邀請賽，Brian Kerle Academy亦將組隊來台參賽，除了為賽事帶來強度與精彩度外，克爾更表示，將在邀請賽後舉辦籃球訓練營，回饋對象為桃園市基層籃球隊，這也是國立北科附工合作的立意與目的，期盼未來更多的合作交流為國內籃球帶來更多正面的幫助！