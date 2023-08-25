火燒船火勢猛烈，濃煙直竄天際，不僅東港鎮內看得一清二楚，連10公里外的新園鄉仙公廟一帶也看得到。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

火燒船火勢猛烈，濃煙直竄天際，不僅東港鎮內看得一清二楚，連10公里外的新園鄉仙公廟一帶也看得到。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港漁港25日傍晚驚傳火燒船，火勢超大濃煙直竄天際，連10公里外的新園鄉仙公廟都看得到，目前初判有5艘漁船遭火燒，當中3艘因綁在一起燒得最嚴重，另燒到船尾的2艘已切斷纜繩漂走遠離烈火，據悉，因船隻很久沒出港，所以船上無人，目前無傳出人員傷亡。

目擊者指出，傍晚近6時許，東港漁港靠近海濱國小附近發生火燒船，有3艘綁在一起的漁船燒得很嚴重，另2艘漁船只有船尾被燒到，因此有人趕緊砍斷綁住那2艘的纜繩，讓那2艘漁船趕緊漂走、遠離烈火，但那2艘漁船漂走時的火也還沒滅。

目擊者說，現在東港下大雨，現場有很多消防員正在滅火，希望可以趕緊把火勢撲滅，不要讓損失擴大。據悉，遭火噬的漁船疑似很久未出港，因此火燒船時船上無人，目前官方也未傳出有人員傷亡。

屏東消防局指出，25日傍晚5點50分獲報，東港鎮海濱國小附近發生漁船火警，共出動東港、南州、新園、枋寮與第三大隊，計12車24人，目前全力滅火中，當中燒到船尾的2艘漁船火勢已撲滅。

火燒船火勢猛烈，濃煙直竄天際，不僅東港鎮內看得一清二楚，連10公里外的新園鄉仙公廟一帶也看得到，地方議論紛紛。