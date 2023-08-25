有「最美小三」之稱的韓星韓韶禧，因穠纖合度的身材、精緻的臉龐備受時尚品牌寵愛，同時擁有多家品牌大使的身份，其中就有小資女愛用品牌CHARLES＆KEITH，日前品牌與藝術家Henn Kim推出聯名系列，暗黑、酷帥的風格讓品牌立刻邀請韓韶禧搶穿，於形象大片中韓韶禧以煙燻妝搭配黑色薄紗長裙，搭配其本身自帶的高冷氣場，展現出暗黑、酷帥的時尚氛圍。
藝術家Henn Kim 擅長以超現實風格，透過黑白筆觸描繪內心情感，因此於社群平台上引起許多觀眾共鳴，此次與CHARLES＆KEITH聯名合作的系列是以「穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)」為題，包含三件黑色系商品：心臟鉚釘厚底靴、心臟抽繩包和心臟抓皺髮圈，其中瑪莉珍元素的心臟鉚釘厚底靴，融入甜美的瑪莉珍的外型、個性十足的裝飾，是想走甜酷路線的女孩必收的單品之一。
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