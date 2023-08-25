臺產上半年稅後純益5.31億元 每股賺1.47元 19:242023/08/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺產（2832）25日董事會上半年稅後純益為5.31億元，每股稅後淨利1.47元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺產上半年營業收入為33.47億元、營業毛利13.36億元、營業利益為6.41億元，上半年稅後純益是5.32億元，每股盈餘1.47元。 華南上半年獲利105億元 創歷年同期新高 中租控股28日將舉行法說會 前七月每股盈餘已逾9元 時碩上半年營收及獲利雙降 25日法說會 #臺產 #稅後純益 #上半年 #每股賺 #日董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 上半年招商75億 台南獲讚「促參資優生」 12:162023/08/25 政治 旺旺保上半年賺7.64億元 每股盈餘3.42元 19:242023/08/25 財經 上半年4000萬陸客外遊 半數去澳門、來台僅2.33％ 13:282023/08/25 兩岸 《其他電》東科-KY上半年獲利創同期高 每股盈餘3.14元 15:392023/08/25 財經 玉山金上半年獲利創新高 海外獲利倍增 15:342023/08/21 財經 遊戲公司傳奇 公告完成減資4成 13:262023/08/22 財經 AI伺服器Q4貢獻營收 尼得科超眾：下半年營運勝上半年 17:432023/08/25 財經 《金融股》華南金上半年獲利年增逾3成 ROE為11.19% 15:292023/08/22 財經 富旺恢復融資融券交易 早盤開出紅盤 12:152023/08/22 財經 《鋼鐵股》外資擴大買超 豐興劍指月線 17:192023/08/21 財經 《觀光股》外資給美食-KY目標價135元 下周業績發表聚焦5點 11:082023/08/25 財經 國際鋅價持續回檔 鋼聯：廢棄物業務貢獻可望為下半年營運加分 17:132023/08/22 財經 《其他股》jpp-KY上半年賺逾半個股本 每股盈餘5.28元 07:382023/08/25 財經 《傳產》平均地權釀量縮？這區預售交易量暴增近7倍 12:282023/08/21 財經 《電週邊》宏碁商用筆電 美上半年市占排名前三大 14:582023/08/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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