臺產上半年營業收入為33.47億元、營業毛利13.36億元、營業利益為6.41億元，上半年稅後純益是5.32億元，每股盈餘1.47元。

華南上半年獲利105億元 創歷年同期新高
中租控股28日將舉行法說會 前七月每股盈餘已逾9元
時碩上半年營收及獲利雙降 25日法說會
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