旺旺保上半年賺7.64億元 每股盈餘3.42元 19:242023/08/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沒有防疫保單理賠干擾，各產險上半年營運逐漸恢復正常營運，旺旺保25日董事會通過上半年財報，該公司上半年不但轉虧為盈，稅後純益7.64億元、每股稅後純益3.42元，在五大上市產險公司中，僅次於新產的3.71元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金對中國大陸曝險8400億元 每股盈餘3.18元穩居第一名 《其他股》jpp-KY上半年賺逾半個股本 每股盈餘5.28元 《其他電》東科-KY上半年獲利創同期高 每股盈餘3.14元 #旺旺保 #新產 #上半年 #每股盈餘 #防疫保單理賠 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺產上半年稅後純益5.31億元 每股賺1.47元 19:242023/08/25 財經 上半年招商75億 台南獲讚「促參資優生」 12:162023/08/25 政治 上半年4000萬陸客外遊 半數去澳門、來台僅2.33％ 13:282023/08/25 兩岸 《光電股》凌巨1日填息 Q4迎復甦有影 11:282023/08/25 財經 振宇五金今年展店80店 下半年比上半年好 16:522023/08/23 財經 麗豐-KY 營運維穩 上半年EPS 7.01元 年增64.17％ 13:002023/08/25 財經 《家生活》振宇五金H2重返成長 3年門市拚百家 08:282023/08/24 財經 《金融股》富邦金6月底總資產逾10.9兆元 ROE為13.11％ 14:392023/08/24 財經 《興櫃股》旅天下包機大進補 鎖定二線城市布局全日本 12:382023/08/24 財經 《電零組》健策Q3營運略優Q2 股價強漲成功填息 13:082023/08/23 財經 《動休閒》柏文H2獲利估勝H1 健身工廠目標2027年達百家 08:482023/08/23 財經 《電零組》信昌電H2保守看 預期獲利續改善、股價逆強走高 13:382023/08/25 財經 jpp-KY上半年營收年增43.2％ EPS達5.28元 16:042023/08/24 財經 第一保上半年獲利2.85億元 EPS 0.95元 19:242023/08/25 財經 《家生活》寶雅前7月營收年增15% 美系外資回心轉意、股價逆強 10:182023/08/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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