沒有防疫保單理賠干擾，各產險上半年營運逐漸恢復正常營運，旺旺保25日董事會通過上半年財報，該公司上半年不但轉虧為盈，稅後純益7.64億元、每股稅後純益3.42元，在五大上市產險公司中，僅次於新產的3.71元。