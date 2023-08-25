環境部今(25)日公布國家溫室氣體排放清冊，統計結果顯示，2021年因疫情趨緩經濟復甦帶動用電成長致使碳排增加，預計2022年推估排放量將再呈下降趨勢。專家表示，2022年下降原因在於去年下半年工業景氣冷卻，而非減碳政策的成效帶來的實質減碳。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，2022年按照能源使用排放數據來看，2022年的排放量預期回到2020年的水準，但距離2025年比基準年2005年減少10％的目標還有很大落差，環境部應該要說明目前政策如何能達到減量10％的目標才對。

趙家緯說，2022年碳排會下降的原因在於該年下半年工業景氣冷卻所致，可以看出目前碳排放量的變化是隨著經濟起伏而定，而非政策帶來的實質減碳。

2022年的排放量預期回到2020年的水準，就相較2005年減少 2％左右，但若要達成2025年的10％目標，每年要減少近3％。故可以第二期管制行動方案各部門的提報結果， 說明目前政府政策預期可以達到的減量成效。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，2020年2％的減碳目標在疫情下都還沒有達成，可見積極度實在不夠，除了經濟成長率大增下用電量大增，綠能政策推行不順導致排碳係數降不下。

林彥廷指出，環境部將碳排增加歸咎於經濟成長，這代表之前做得不夠積極，各地綠能的發展在溝通上還存在許多問題，應該儘速把公正轉型制度建立出來。