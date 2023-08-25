陸委會雖然放寬陸客赴台限制，不過還加上了但書，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，「以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期」。媒體人趙少康表示，民進黨對開放陸客始終彆彆扭扭，如今不得不開放，綠營美其名是遞出橄欖枝，說穿了，這樣的動作還是將球丟回給對岸，盤算的大概是兩岸團客若再卡關，又可成為選戰中的相罵本。

趙少康今(25日)在臉書粉專貼文表示，開放陸客團旅遊， 不應再為德不卒。對於恢復兩岸團客旅遊，卻仍提出希望對岸「相向而行」的但書，是否實現還有變數。兩岸目前都宣布開放接受對方的團客旅遊，但對放行己方出團卻仍相持不下，沒人願意踏出第一步。

趙少康接著表示，民進黨對於開放陸客始終彆彆扭扭，如今不得不開放，綠營美其名是遞出橄欖枝，連副總統賴清德也摻一腳，強調自己聽了不少基層聲音，也反映給了總統蔡英文、行政院長陳建仁和陸委會主委邱太三；但說穿了，這樣的動作還是將球丟回給對岸，盤算的大概是兩岸團客若再卡關，又可成為選戰中的相罵本。

趙少康點出，民進黨面對兩岸關係最愛強調「不設前提」，但自己卻處處設限，搞得小鼻子小眼睛、小動作不斷。奉勸民進黨，若真的對台灣的民主、自由有信心，若真的有心要照顧旅遊服務產業，恢復疫後觀光的榮景，就應該開大門、走大路，別再設限，讓市場機制去自由發展。