桃園市登革熱本土確診加1，目前累計2人確診，桃園市衛生局表示，第2名個案住在楊梅，有台南旅遊史，22日住院治療，25日已經出院。目前2個案症狀都屬輕微。桃市府也在25日由副市長王明鉅主持第2次登革熱防治跨局處會議，全力動員全市環境孳清。

桃園首例本土案例住桃園區，有台南旅遊史，症狀輕微。第2名個案則住在楊梅區，也有台南旅遊史，22日確診後，今天已經出院。衛生局說，目前皆以最高規格防治，如50公尺家戶室內外化學防治，周邊環境孳生源清除，也有周邊登革熱衛教宣導，調查有無疑似個案。

目前為登革熱流行季節且全臺本土登革熱疫情逐漸升溫，桃園不敢輕忽且下週即將開學，25日上午由市長張善政指示王明鉅主持今年度第2次登革熱防治跨局處會議，會中指示各局處及區公所持續動員全市環境孳清工作，桃園市近2周來動員人次為全國最多，也獲中央部會肯定，另，請教育局督導各級學校落實完成孳生源清除工作，必要時由環保局協助化學防治，以避免登革熱疫情傳播。

王明鉅聽取各單位防治工作報告後指示，各局處雖已督導動員權管場域每周孳清工作，針對桃園市列管高風險場域，請衛生局會同區公所及各權管單位作抽查，加強風險場域管理，避免因無人管轄而有孳生源；另也提醒教育局，下周即將開學，暑假期間的落葉積水、學生假期旅遊返校後聚集，應儘速督導各級學校完成校園環境巡查，落實清除校園孳生源，以維護校園環境衛生及師生安全。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至8月24日止，桃園目前本土登革熱有2案，經疫調顯示均有台南旅遊或居住史，衛生局提醒醫療院所務必落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、及是否群聚）問診，也再次呼籲，南部登革熱疫情嚴峻，倘民眾有至流行地旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，請儘速就醫並主動告知TOCC，也提醒民眾持續加強室內外環境積水容器清除工作，避免孳生病媒蚊。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。