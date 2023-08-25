號稱全台唯一片廠實景搭設實作的電影美術工作坊開班，讓學生說從構思到實作體驗、真實感受、收穫良多。（張妍溱攝）

朝陽科技大學攜手中台灣影視基地、台中市政府新聞局推動在地影視人才教育事業，今年邀《緝魂》勇奪第58屆金馬獎最佳美術設計的黃美清，及獲選年度台灣傑出電影工作者殊榮的質感師陳新發，在中台灣影視基地授課，帶領電影美術實作，讓學生收穫良多。

朝陽科大校長鄭道明分享，自中台灣影視基地營運以來，朝陽科大持續與市府、影視基地營運團隊合作辦理的一系列產學課程，媒合業師入校教學，學生能在課堂上學習產業第一手的實況操作，進而啟發影像創作能量；很感謝市府新聞局、文化部影視局、營運團隊能夠為台中帶來全國唯一的美術搭景工作坊。

朝陽科大傳播藝術系主任安碧云指出，這次電影美術設計實務與質感實作工作坊規畫4天的前置課程，包括美術設計流程、劇本拆解、勘景丈量到質感色彩管理等，及13天實作課程則有木工搭建、漆工進場、質感技法及陳設道具進場及參與現場佈光實作等；讓學員對電影美術更有概念，無論日後實習、甚至進到劇組工作，延續講師在課堂上的教學態度與專業的精神。

朝陽科大學生康家菱說，第一次接觸木工實作，剛開始不知道如何著手，但經由專業師傅帶領很快就入門，對於電影美術搭景課程，學習到很多場景的陳設方式，另真正體驗到實際電影拍片的過程，收穫很多。

新聞局表示，工作坊學員上課的地點，於霧峰區打造的中台灣影視基地，擁有亞洲最大的人工造浪池、2座全國最大室內收音攝影棚及1座中型攝影棚等設施；中影團隊進駐後，影視基地更提供專業拍攝環境、完善硬體設備支援服務、道具製作服務、拍片諮詢等，並建立產學合作管道，促進在地影視產業人才深耕。