近日有家長於臉書社團指控桃園市平鎮區某私立托嬰中心發生不當照顧事件，竟重摔11個月寶寶導致全身瘀傷。桃園市社會局調查後，認定托育人員不當對待兒童行為屬實，該托嬰中心未善盡督導與管理責任，今依違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條規定，裁處法定最高罰鍰24萬元，並要求限期改善。

社會局指出，經檢視監視畫面後，發現該托育人員確實有用力摔兒童、壓制兒童雙手與雙腿、打臉頰等不當照顧行為，托育人員已停職接受調查。後續若經相關調查程序認定，最重將永不得在桃園任職相關托育照顧工作。

社會局強調，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管人員更應善盡督導責任，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形，可立即撥打24小時113保護專線，將有專人協助，確保兒童照顧權益。

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