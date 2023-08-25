民進黨總統參選人賴清德官方YouTube頻道成立三個月，近日突破10萬人訂閱。但國民黨立委參選人台北市議員徐巧芯指出，賴的YouTube頻道本月10日流量異常暴增，懷疑「刻意花錢買粉」。立委參選人、台北市議員苗博雅則指出賴清德9、10日透過臉書、Line官方帳號邀請粉絲訂閱才有增長；但徐巧芯隨即發文指出，10日過後每日固定增加上千訂閱數，是因為台南市青年台灣隊協會出價3000元，贊助學生社團為賴清德YouTube頻道「讚聲」任務，該協會也已經出面承認，苗博雅「真的是好傻好天真」。

徐巧芯今在臉書發文指出，有網友發現賴清德的YouTube流量不尋常，8月9日之前，每日大約增加幾百個訂閱(最多一天增加600)，但從10日開始，每天都增加千人以上訂閱，10日一天就增加6200人；從5月4日到8月9日約三個月累積6.7萬訂閱，但兩個禮拜(10至24日)內就增加3.7萬人。「堂堂的民進黨主席、副總統、總統候選人，不會為了大內宣觀看數不怎麼樣的YT刻意花錢去買粉吧？不會吧？會嗎？」

被民進黨禮讓參選大安區立委的苗博雅，則反批她的「好朋友、好同事」徐巧芯影射賴清德買水軍，指出訂閱增加的原因是賴清德在9日、10日分別在臉書貼文、發Line訊息邀請粉絲訂閱YouTube 頻道。賴清德競辦也回應，是透過LINE、IG、臉書等平台導流到YouTube，無論頻道的活動宣傳、社群平台的互動或投放廣告，都有法規規定，也都公開揭露。

但徐巧芯立刻回擊「苗博雅被釣魚上鉤，想說人家翻車結果自己跌倒」，指出苗的說法無法解釋8月10日之後，賴清德YouTube頻道固定增加2千人訂閱；徐巧芯也幫她解釋，「有3000，當然是手刀訂閱起來啊！」

徐巧芯直接拿出媒體報導，「有網友以截圖為證直指，有協會出價3000元贊助為賴的YouTube『讚聲』任務。大學生只要在指定時間内為『賴桑去叨位』父親節YouTube推播，完成6個讚並留言3則即可，完成任務者可獲 3000」；「台南市青年台灣隊協會理事長張文俊受訪時承認有協助學生社團從事台灣意識贊聲的任務活動」

徐巧芯直言，「人家都承認有做找學生社團『讚聲』的『任務活動』了，苗小姊姊還這麼單純的以為是發FB跟Line吸引人潮，真的是好傻好天真！這麼單純的人在社會上不多了，我們要小心呵護她，真的要小心詐騙集團！新手機要出了，不要再被騙了！」

而據徐巧芯臉書貼出的照片顯示，網路論壇Dcard上有多位不同校系的學生先後發布完全相同的「賴副有在拍YT」留言；以及與台南市「台灣青年隊」的聊天紀錄，明確提到在指定的Dcard文章「按6個讚和留3個留言」的任務；另一張對話紀錄則指出，「這個做完有3000」。