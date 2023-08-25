今（25）日傍晚17時許，屏東東港漁港驚傳火燒船，東港漁港靠近海濱國小附近有5艘漁船遭火燒。（翻攝畫面）

今（25）日傍晚17時許，屏東東港漁港驚傳火燒船，東港漁港靠近海濱國小附近有5艘漁船遭火燒。（翻攝畫面）

今（25）日傍晚17時許，屏東東港漁港驚傳火燒船，東港漁港靠近海濱國小附近有5艘漁船失火，屏東消防局獲報，出動東港、南州、新園、枋寮與第三大隊，計12車24人，目前全力滅火中，其中燒到船尾的2艘漁船火勢已撲滅，初估損失上億元。

消防局表示，傍晚17時許，東港漁港靠近海濱國小附近發生火燒船，有3艘綁在一起的漁船燒得很嚴重，另2艘漁船只有船尾被燒到，因此有人趕緊砍斷綁住那2艘的纜繩，讓那2艘漁船趕緊漂走、遠離烈火，但那2艘漁船漂走時的火也還沒滅。

目擊者說，現在東港下大雨，現場有很多消防員正在滅火，希望可以趕緊把火勢撲滅，不要讓損失擴大。據悉，遭火噬的漁船疑似很久未出港，因此火燒船時船上無人，目前官方也未傳出有人員傷亡。

火燒船火勢猛烈，濃煙直竄天際，不僅東港鎮內看得一清二楚，連10公里外的新園鄉仙公廟一帶也看得到，地方議論紛紛。