唐振剛體驗重機咖啡廳。（八大提供）

八大《世界第一等》將從9月起改版，型態改為long stay模式，從固定主持人，改變成好友搭檔出國的深度冒險旅行為主題，第一組好友將由張景嵐、李懿登場。而主持人唐振剛，配合節目轉型將以不同身份及合作模式，繼續陪伴觀眾。

唐振剛感性向支持他13年的觀眾說道：「第一等和我一起走過太多高山低谷，陪伴我一路成長，教會我如何看待這個世界，與面對自己的恐懼，並帶著我一路超越自我，謝謝一路支持我的觀眾朋友，你們一直是我勇氣的來源和努力的理由，不管未來如何，你們和《世界第一等》都是我生命最重要的存在。」

9月起節目風格將從愛冒險的藝人朋友搭檔出發，繼續帶領觀眾探索全世界。跟著外景隊征戰海內外13年的唐振剛，分享自己一路的成長與變化，他說：「成為《世界第一等》團隊的一份子，讓我真正看見了這個世界，更深深的愛上世界。」透露自己從一個都市俗到一個能親眼看見、親口品嚐、親手觸碰、感受著世界上的多采多姿，甚至成為朋友口中那個行萬里路的幸運咖，每次當曾在書上或電視看到的那些奇聞異景在他面前時，心裡永遠是那麼驚喜感動。

唐振剛細數印象深刻的旅程，包含曾在世界最大的撒哈拉沙漠飆駱駝，在面積比台灣大快一倍、世界第二大湖的維多利亞湖裡，挑戰釣2米多的巨物鱸魚，以及在泰國挑戰亞洲最高的高空跳傘、在印尼用一個手編竹梯子爬到快20層樓高的洞頂摘燕窩，還在加拿大挑戰抱成年棕熊和跟北極熊自拍等，難忘的回憶歷歷在目，「13年有太多挑戰突破自己極限的珍貴回憶了。」

《世界第一等》將是節目轉型改版前的最後1集，也是唐振剛、潘君侖攜手遊韓國的最終章。兩人在當地西海岸進行深度旅行，不僅進行味蕾挑戰，還走訪了人蔘產區，害怕「吃苦」的潘君侖在品嚐各式人蔘製成的產品時面露難色，表示自己對苦比較敏感。當達人介紹人蔘類別時，唐振剛把「水蔘」解讀為「含水量充足的人蔘」，潘君侖一聽幽默回應「是指水比較深」，故意錯誤註解令唐振剛忍不住偷笑，潘君侖也遭達人下令「不要講話！」

除此之外，兩人還體驗韓國當地「跑跑卡丁車」，前往特殊的紡織咖啡廳、重機咖啡廳，見到舊式工廠建築改建成咖啡廳後，兩人像走進復古時空屋，潘君侖讚嘆：「這已經刷新我三觀。」在摸了改過的重機後，唐振剛羨慕直說：「質感很好。」想不到潘君侖靈機一動捉弄對方，伸手狂摸唐振剛並說：「這個質感最棒，就是有點老…」讓唐振剛忍不住怒回：「你說什麼！」《世界第一等》9／2起將由張景嵐、李懿前往印尼開啟新的冒險旅程