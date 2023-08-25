英國國家打擊犯罪局（NCA）今天表示，加拿大多個網站銷售協助自殺的藥物，英國有88人的死因可能與購買這些藥物有關，為此已展開調查。

法新社報導，英國國家打擊犯罪局副局長特納（Craig Turner）指出：「英國國家打擊犯罪局已決定展開調查，查明這些在英國的潛在刑事犯罪。這項（調查）行動正在進行中。」

英國國家打擊犯罪局還提及：「在初步階段尚無法證實，從這些網站購買的物品，是否與這些案件的死因有任何關係。」

在此之前，加拿大57歲男子拉奧（Kenneth Law）在安大略遭到逮捕，並且被控犯下輔導自殺和協助自殺兩項罪名。

拉奧被控向世界各地人們出售致命物質，英國媒體報導，他已寄出1200個包裹至40個國家。除了英國以外，美國、義大利、澳洲及紐西蘭警方也正展開調查。

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