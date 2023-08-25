隨房市降溫，房貸餘額年增率一度連14個月下滑，但近二月不降反升。官員說明，年增率連二月上揚，顯示房貸償還速度變慢，許多民眾原本有閒錢，本來要用於償還房貸，但隨近期股市不錯，資金先用於投入股市。

官員進一步說，另一部分是受去年低基期影響，由於去年5、6月疫情嚴峻，導致看屋人數驟降、實質交易量下滑，去年7月六都建物買賣移轉棟數銳減，基期因素下，今年7月年增率放大，房貸餘額年增率也因此擴大。

若觀察六都移轉棟數，7月移轉棟數月減2.4％，年增幅則為7.6％。再就房價變動方面，根據信義房屋的房價指數（中古屋），7月雙北市合計月增0.92％、年增幅放緩至0.01％，房價漲幅繼續走緩趨勢。官員認為，買賣移轉棟數是直觀數據，直接反映現行房市仍持續降溫，整體氛圍仍相較保守。

值得注意的是，7月供給面的建築貸款（土建融）餘額3兆2,135億元，僅月增74億元，餘額雖已連53個月創歷史新高；但年增率續降至7.52％，創2019年1月以來新低，前低為2018年12月為6.89％。

央行官員分析，建築貸款年增率下滑，顯示建商投資規劃相較過往保守，包括政策上升息，以及成本考量，包括缺工、建材價格高漲，即使近期建材未再上漲，但已來到相對高點，再加上7月平均地權條例上路，效果會慢慢發酵、相關影響要再觀察，總總因素都使建商投資趨於審慎，且建築貸款不只包含土建融，還包括周轉金等，當前景氣前景不佳，建商開案、購地持續保守。

另，7月汽車貸款餘額升至2,082億元，年增率達12.27％，創下2021年6月以來最大增數，且年增率已連三個月衝上雙位數，可看出近期車市顯著回溫情況，根據監理所資料，7月新車掛牌數4萬2,359輛，年增達10.9％。