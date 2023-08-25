互動資通的即時通訊軟體team+，主要客戶包括有公部門，及高科技製造業、醫療業及金融業。互動資通董事長暨總經理郭承翔表示，數位轉型已是企業成功運營的標配，而永續ESG更成了企業未來決勝點。作為軟體服務業者，互動資通從產品研發源頭就整合AI人工智慧、大數據等技術。

該公司表示，私有雲架構下的team+，在嚴格的資安機制下提供開放API，可串接既有系統並優化作業流程，取代紙本的薪資條和公文簽核。企業而言，社會責任涵蓋勞工關係、多樣化與共融等不同面向。而team+在使用介面設計上，能讓員工輕鬆分割公、私領域。如大型私立教學醫院，透過team+讓醫護人員進行個案關懷。在公司治理方面，team+提供身份驗證、權限控管、資料庫訊息加密、檔案傳輸軌跡等，既強化內稽內控，又能保障企業機敏資料資產。透過API串接各種系統，讓訊息傳遞即時且正確，資訊透明並讓管理產生力量。大型金控透過team+強化集團緊急應變通報，翻轉舊有的溝通文化，強化公司治理。