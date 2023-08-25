天后「CoCo」李玟7月驟逝，同月底舉行完告別式後，8月1日已火化，至今卻仍未公布李玟骨灰安放地，更傳出家人還沒領回李玟骨灰。李玟2位親姊近日被網友目擊帶著84歲媽媽回家鄉武漢，武漢將是李玟長眠地掀瘋傳；經證實李玟家屬去視察福地，但還要等84歲媽媽決定。

近期李玟與《中國好聲音》的糾葛鬧得沸沸揚揚，但有不少粉絲更關心她的長眠地，有網友表示在武漢機場巧遇李玟親姊姊與媽媽，瘋猜是帶著李玟骨灰回家鄉；但據《星島頭條》報導，李玟二姊李思琳否認帶CoCo骨灰，她與大姊是帶著媽媽回鄉看親戚，希望她不要沉浸在悲傷中。

不過，李玟生前曾表示，希望將骨灰撒入馬爾地夫的大海裡，或是能永遠待在家鄉，因此李思琳也證實他們有去視察武漢的福地，但最終李玟骨灰到底要如何處理，「待媽媽再決定」，一家人只會在武漢逗留2天便會返回香港。

從李玟生前控訴陸綜《中國好聲音》制度不公的錄音檔流出後，引起軒然大波，與她情如母女的女星甄妮也日日替她發聲，直到今（25）日浙江衛視才宣布《中國好聲音》暫停播出，將針對各種指控進一步調查核實。