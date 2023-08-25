中、俄、印度、巴西、南非等5個金磚國家(BRICKS)在本周舉行峰會，中國帶頭呼籲擴大該集團的成員和影響力，但是分析人士認為，該集團的兩大經濟強國中國和印度仍存在重大分歧，雙方在地緣政治與邊界糾紛上的問題能否解決，將決定金磚國家未來的發展成效。

據《德國之聲》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與中國國家主席習近平在金磚峰會場邊會晤，雙方同意在邊界問題上迅速脫離接觸、降低衝突，維持邊境的和平穩定並遵守實際控制線。

印媒指出，莫迪與習近平在會場上並肩而行時有一段非正式的短暫談話，過程中莫迪向他提起邊境問題，這是莫迪首度直接向習近平提起邊境問題。中印邊界總長近2000公里，另外還有12萬平方公里的區域存在領土糾紛。近幾年來發生多次士兵肢體衝突，造成數十人傷亡，雙方經過多輪談判，緊張情勢仍未緩解。

報導認為，金磚國家原先被許多分析師視為建立另一種全球秩序的嘗試，尤其是在面向全球南方（Global South）國家時。中國也一直在推動建立此種替代秩序，以抵制美國的制裁和「長臂管轄」。但是，長期以來遵循不結盟政策的印度近年加入美日印澳「四方安全對話」（QUAD），它向西方表明自己是抵禦中國軍事擴張的堡壘，加深了印度與中國在地緣政治上的對抗形勢。

目前中印兩位領導人都表示支持金磚國家擴增成員，中國想要用金磚國家作為抗衡美國和7國集團（G7）的力量，但是其他成員國卻表現得較為低調，例如巴西與南非都明白表示不想捲入全球大國之間的競爭。

卡內基中國中心學者莊嘉穎（Chong Ja-Ian）表示，每個金磚國家成員都有自己的利益需要考慮，他們在多大程度上願意為了共同利益而擱置自身利益，這一點仍有待檢驗。與印度建立更緊密的關係有助於北京減輕一些壓力，而只要中國認為自己受到美國的遏制，就會繼續將金磚國家視作解決這些問題的管道。

分析家指出，中國正在尋求利用金磚國家集團作為推進地緣政治目標的工具。德國外交政策學會（DGAP）首席執行官沃爾夫（Guntram Wolff）表示，中國顯然希望成為領導國家，並且希望將全球南方以中國為中心團結起來，目的是發揮影響力並重塑國際秩序。

印度國家安全顧問委員會成員、新德里中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德 (Jayadeva Ranade) 說，中國的戰略目標是「成為亞洲至尊」，這會要求印度「默許中國的霸主地位」。因此，中印幾乎不可能在一兩次會議中就解決所有分歧，最多是中國策略性暫停其雄心。

除了金磚峰會，莫迪與習近平下一次會晤的機會將是下個月由莫迪在新德里主持的G20領導人峰會。前印度外交官比薩里亞認為，習近平在G20峰會上獲得的待遇很可能取決於中印邊界爭端的進展。他說：「中國需要在這個問題上做出保證並採取行動，印度才會對中國有信心。