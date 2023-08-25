北市25日新增1例登革熱本土確定病例，為居住文山區的60多歲男性，也是文山區第1例確診病例的非同住家人，23日擴大採檢，25日檢驗結果為陽性，研判確診，目前無症狀。北市衛生局指出，2例確診者近期皆無出國也無中南部活動史，但都有新北市石碇區烏塗地區活動史，已安排相關接觸者6人擴大採檢。

衛生局說明，截至8月25日中午12時，北市累計30例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例3例，分別為大同區1例及文山區2例。

衛生局表示，疫調後發現，文山區2例確診者近期皆無出國也無中南部活動史，但都有新北市石碇區烏塗地區活動史，已安排相關接觸者6人擴大採檢，也針對確診個案的居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業，25日已清除130個積水容器。

衛生局呼籲，暑假即將結束，返國及返校市民人數增加，民眾如出現登革熱相關症狀，例如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等，應儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。