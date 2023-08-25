高捷指出，本次惡意入侵之民眾，未經許可攜帶噴漆罐等易燃物進入場站，以及可能涉及破壞操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作等行為，違反《大眾捷運法》第44條第三項規定，事後追查到案時，視情節可依《大眾捷運法》第50-1條，處以1萬元以上100萬元以下之罰鍰，另高捷公司亦將提起相關民事訴訟求償。

對於本次列車遭塗鴉事件，高捷表示嚴厲譴責，惡意塗鴉不僅圖案毫無美感，破壞車體外觀，而非法侵入機廠三軌帶電之駐車區，更有自身觸電之危險，待警方追查到案，高捷將依法求償，絕不寬貸。