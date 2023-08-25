丹麥司法部長本週五（25）表示，丹麥政府將禁止公開褻瀆包含《可蘭經》在內的宗教經文。他直言焚燒《可蘭經》從根本上來說，就是一種嘲弄而且不近人情的行為。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，今年年初丹麥政黨「強硬路線（Stram Kurs）」創辦人帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其駐瑞典大使館前焚燒可蘭經的抗議活動，引起國際軒然大波，土耳其總統，稱這是對所有人的侮辱，特別是對穆斯林，為此還揚言不會讓瑞典加入北約集團。

丹麥法部長胡梅爾加德（Peter Hummelgaard）表示，政府將提出一項法案，禁止在公共場所焚燒宗教經文。

胡梅爾加德在新聞發佈會上說，公開焚燒宗教經文必須被處以2年以下監禁。他還稱焚燒《可蘭經》從根本上來說，就是是一種嘲弄而且不近人情的行為，他也補充說，褻瀆伊斯蘭教聖書也會損害丹麥和丹麥人的利益。

近幾個月來，北歐一些仇視伊斯蘭教的人士和團體多次實施焚燒《可蘭經》和其他類似褻瀆穆斯林聖書的企圖，引起了穆斯林國家和世界其他國家的憤怒，還差點影響到芬蘭和瑞典加入北約的議程。