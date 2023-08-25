國民黨總統參選人侯友宜、前總統馬英九以及國民黨主席朱立倫25日晚間出席侯友宜國大代表後援會，現場近百位國大代表力挺，侯友宜致詞表示，民進黨執政，兩岸完全不穩定，現在狀況不叫維持現狀，兩岸和平穩定才叫做維持現狀。馬英九也表示，蔡英文執政以來丟了9個邦交國，是他的9倍。朱立倫則是拜託在場國大代表支持侯友宜。

馬英九致詞時表示，2015年他跟習近平在新加坡見面，當時英國《經濟學人》封面寫下，「這是從1980年來中共最大的讓步」，但是2021年的封面變成「台灣是全世界最危險的地方」，就是因為民進黨執政造成兩岸兵凶戰危。馬更大酸，蔡英文總統執政以來，丟了9個邦交國，「是我的9倍。」

朱立倫則說，國民黨提名的是最腳踏實地，40幾年為這塊土地付出最多的侯友宜，獲得所有黨代表一致支持的侯友宜，需要大家支持及努力。

台北市長蔣萬安也出席力挺，表示侯友宜是四連霸的五星級市長，過去一段時間他跟侯市長透過雙北平台推動很多政策，包括1200交通月票、環狀線營運權移轉等，侯友宜都念茲在茲。而民進黨今天貪腐猖獗弊案叢生，中華民國就是需要富有正義感的侯友宜領導國家。

侯友宜壓軸致詞，首先感謝全國各地的國大代表不辭辛勞，齊聚一堂，凝聚守護台澎金馬的力量。侯友宜接著深深一鞠躬感謝大家。

侯接著說，此次選舉是中華民國的存亡一戰，能不能安定繁榮的決戰，因為這幾年在民進黨執政，兩岸完全不穩定，現在狀況不叫維持現狀，兩岸和平穩定才叫做維持現狀。希望大家能號召支持的力量，達成政黨輪替。