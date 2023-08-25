民進黨主席暨總統參選人賴清德今受邀出席國際媒體茶敘，並在致詞中表示；此外，即使北京對台灣的農產品採取不公平貿易行為，企圖影響民主選舉，但仍清晰可見台灣長期的願景。

這場媒體茶敘是應台灣外國記者會（TFCC）、台北日本人記者會邀請合辦，兩協會共同邀請60餘位國際媒體記者參加。參與記者橫跨45間媒體及18國家，提出國際社會對台灣選舉的相關問題，雙方因此就台灣在印太區域的定位、台澳及台日本合作、兩岸關係及青年議題進行廣泛交流。

賴清德在開場以全英文致詞表示，駐台灣的國際媒體與日俱增，這不僅反映出國際社會期待更加認識台灣，也彰顯和平與穩定對世界各國人民的重要性。

他說，台灣在貿易、科技、文化和創新議題上佔有全球領先地位，是一個人民可以自由展現意志的民主國家，有非常多故事值得國際媒體來報導。

賴清德表示，未來將引領「價值外交新時代」，將民主、和平與繁榮價值視為最大的力量來源，藉此擴大台灣的國際合作、建立更緊密的國際連結，並向世界展現台灣是一股良善的力量。

在民主方面，他表示，近期訪問巴拉圭及過境美國，充分看見台灣在國際議題上的貢獻與合作項目，未來面對全球對威權主義擴張的擔憂劇增，台灣將成為一個以尊重人權、民主與永續性作為根基的另一種願景。賴主席強調，透過民主理念，台灣將與更多國家展開合作，開拓國際空間。

在和平方面，他說，美日韓三國領袖在大衛營發布共同聲明，重申「台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮至關重要」，各國透過言語及行動，持續展現台灣的安全攸關國際安全。而台灣將持續以「四個堅持」維護兩岸現狀，並透過和平「四大支柱」積極貢獻台海及印太安全。

而有關經濟繁榮方面，賴清德指出，即使北京對台灣的農產品採取不公平貿易行為，企圖影響民主選舉，但我們仍清晰可見台灣長期的願景。我們會繼續推動經濟多元化，降低經濟和貿易風險，參與全球供應鏈安全討論，並在兩岸挑戰日益嚴峻的情況下，增強我們的產業韌性。這一切不僅符合台灣的國家利益，也促進了世界各地的經濟繁榮。

賴強調，「價值外交新時代」象徵著我們面向國際的堅定意志。當對岸選擇「一國兩制」時，我們會選擇與世界並肩同行，以「不退縮，也不冒進」的原則，負責任地維護印太區域的和平與穩定。

有關媒體提及台灣在區域的重要角色，賴表示，台灣的民主自由得來不易，台灣將致力與理念相近國家合作，共同推廣及保護區域的人權價值。在台日關係上，賴主席回復，台日具有深厚社會連結，未來會持續推動觀光、經貿及區域議題有關交流，讓台日在印太和平上共同發揮力量。

在貿易議題上，賴表示，台灣近期與美國簽訂「21世界貿易倡議」並與英國展開貿易對話，台灣期待未來也能與澳洲等印太地區夥伴達成進一步的貿易合作。

而在兩岸事務上，賴清德重申，民進黨的「四個堅持」獲得絕大多數民意支持，這也將持續作為未來兩岸政策的核心路線。

而在青年議題上，賴說，民進黨的責任即為提供國家更好的未來，因此對於薪資、房屋、育兒、長照等問題，政府必須提出更多解決方式，建立更完整的社會安全網。

另對於國際媒體提及中國介入民主選舉，賴表示，台灣人民對於捍衛民主選舉的立場堅定，將勇敢地決定台灣下一任總統人選。