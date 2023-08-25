面對蘇拉與丹瑞颱風來勢洶洶，南投縣信義鄉長全志堅緊盯颱風動向做準備。翻攝自全志堅臉書

歷經卡努颱風夾帶豪大雨重創仁愛鄉之痛，南投縣信義鄉東埔村這兩天也經歷午後瞬間強降雨造成土石流流竄到聯外道路，導致道路一度中斷的狀況，面對雙颱下周恐侵台，南投縣信義鄉不敢大意，除了請水利署協助加強山坡水保工程，也擬定颱風來襲的撤離方案，確保鄉民安全。

信義鄉長全志堅表示，這幾天信義鄉碰到午後強降雨，就會出現土石鬆動情況，東埔村連外道路甚至出現土石流狀況，目前針對兩個颱風來勢洶洶，信義鄉也特別針對該鄉土石流高風險村落神木村與東埔村進行防颱宣導，他與水利署將嚴密監測颱風路徑與降雨量，擬定兩土石流高風險村落「勸導性撤離」與「強制撤離」方案，因應颱風來襲時的情況做最好的

全志堅說，目前除了縣府的工程單位已經進駐信義鄉易土石流區域隨時待命處理，水利署今天已經前往該土石流區上方進行空拍，作為野溪整治與上游水土保持工程參考，另野溪挖深疏通，以及道路下方箱涵拓寬等工程也爭取改善中。

面對今年第8號颱風蘇拉、第9號颱風丹瑞來勢洶洶，有氣象專家點名南投縣等縣市山區要注意防颱，縣府也特別在周休假日前提醒民眾加強防範，呼籲天氣不穩定時盡量避免山區活動，一定要進入山區也要注意路況並慎防坍方及落石。

縣府也呼籲大家隨時注意農業部農村發展及水土保持署啟動土石流潛勢溪流及大規模崩塌區警戒機制（公布於該署土石流及大規模崩塌防災資訊網https：／／246.swcb.gov.tw及永續水土保育swcb臉書粉），同時建請各鄉鎮公市嚴密監控降雨現況，適時發布警戒，若達警戒值地區，則應利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，並採取必要措施，確保民眾安全。