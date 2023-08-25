星二代焦曼婷（左）在《戀愛上線中》配對成功。（中視提供）

葛宸羽（中）在《戀愛上線中》中異性緣極佳。（中視提供）

梁赫群、何妤玟、白雲主持的中視戀愛實境綜藝《戀愛上線中》成功幫星二代牽成紅線，為了讓男女主角多一點互動，男生挑戰射箭遊戲，並決定配對對象。大家都不擅長射箭，頻頻射歪，甚至連拉弓手都抖個不停，意外增加笑果。其中，混血男主角Jacob卻一箭命中，令眾人驚呼，連梁赫群都被他帥氣的模樣迷住，忍不住親他好幾下。

在「大風吹」遊戲中，焦曼婷與她心儀的男主角形影不離，不小心坐到同一張椅子上，礙於規則，兩人之間必須淘汰一位，男生便主動犧牲自己，讓焦曼婷繼續玩，此舉完全觸動焦曼婷：「我就是喜歡這種被保護的男生。」透過幾天的相處，兩人感情和默契都有突破性發展，更散發出浪漫的粉紅泡泡。

遊戲輸贏有獎勵也有懲罰，像是輸的組別就要當「敗部苦力組」，男生必須負責搗麻糬，過程中，筠熹帶著葛辰羽為搗麻糬的男主角跳應援舞，送上福利。原住民傳統美食有一道「醃生豬肉」，菜非常鹹，通常用來配酒，據說一小塊要配一瓶小米酒，節目中白雲趁機逼迫何妤玟嚐一口，只見何妤玟害怕到不斷求饒，最終被硬塞，當眾崩潰。

男主角最後可透過告白環節，直接追求心儀的女生，錄影時正逢大雨，男主角在雨中仍對焦曼婷大膽告白，還說相處這三天，深深被她吸引，浪漫程度宛如電影情節。而葛辰羽則有兩位男主角對他告白，其中一位年紀整整小他七歲，最終配對結果讓眾人跌破眼鏡。《戀愛上線中》每周日晚間10點在中視播出。