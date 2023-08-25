大陸選秀節目《中國好聲音》因李玟生前錄音檔流出後，黑幕一一被挖出，引發外界的質疑和抨擊，更揚言抵制，浙江衛視今（25日）宣布停播並並展開調查，消息曝光後，節目母公司的市值也蒸發近台幣1000億元。

《好聲音》母公司「星空華文」在18日股價就重挫23.4%，今宣布暫時停播後，股價再次陷入低靡，收盤價大跌12.78%，從原本的股價120元港元，跌到每股市值只剩58港元，6日來市值蒸發近台幣1000億元。

《中國好聲音》股價暴跌。（圖／取自新浪財經）

《好聲音》黑幕連環爆後，引起網友群起抵制，浙江衛視今也發聲明˙正式宣布「鑑於對觀眾和網友反應的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」

而連日來替李玟發聲的甄妮，在得知停播消息後，也激動表示「我大哭哭哭哭哭哭哭，是你們的功勞。正義之聲萬歲」，並表示「這只是第一回合，真的停播才算數。」男歌手楊培安也直呼：「這只是第一步」，並呼籲官媒持續關注。