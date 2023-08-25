民進黨總統參選人賴清德過去曾自稱「台獨務實工作者」，投入選戰後在言詞上有所斟酌，外界多認為其欲淡化台獨形象。國民黨總統參選人侯友宜今接受中天《盧秀芳辣晚報》專訪時拋出直球，他質問賴清德，贊成還是反對台獨要講清楚，說大聲一點，否則就是在閃問題、騙選票。

侯友宜說，在賴清德（參選）這一段時間裡面，大陸對台灣其實是不放心的，因為賴清德前陣子曾講過，自己是一個台獨的務實工作者，這段時間看起來又沒有講，都是講中華民國是主權獨立的國家。為此，他想問賴清德，能夠明確表示不支持台獨、反對台獨嗎？

侯友宜狠酸，賴清德就是「騙選票」，以前講過的現在又不敢講，「哪有人到選舉就不敢講，你以前講過了，所以務實台獨工作者只剩下務實，台獨工作者沒了嗎，是這樣嗎？」

侯友宜嗆，不然賴清德就出來講清楚，是贊成還是反對台獨，說大聲一點，兩個路線都講清楚，否則現在等於在閃問題、在騙選票，初一十五不一樣。