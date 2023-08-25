大韓航空即將在8月28日至9月19日分別於首都圈2座機場登機門針對旅客與隨身行李過磅。

又有航空公司宣布要在登機門替乘客量體重了。繼紐西蘭航空之後，大韓航空（Korean Air Lines）20日宣布，因應政府對於飛安相關要求，8月28日起在首都圈金浦機場國內線執行10天至9月6日，9月8日至19日則在全國最大的仁川機場針對國際線旅客實施，數據均以匿名方式收集。

《韓國中央日報》報導，旅客個人的體重與隨身行李重量都在登機門過磅之列。南韓國土交通部要求航空業者至少每5年1次評估乘客體重與隨身行李的平均數據標準，韓航為因應法規才宣布上述措施。

韓航20日聲明，在上述兩段時間帶，金浦國內線、仁川國際線登機門的地勤人員會要求旅客登機之前帶著隨身行李站上磅秤，數據將以匿名方式收集以供調查之用，韓航不會對體重過重的旅客加收費用。

韓航表示，重量數據會由韓航與國土交通部共享利用，有助於判別航機重量分布狀況、減少燃油用量、提升飛安。旅客若不願意參加這項調查，可向地勤人員直接表明。

各國航空公司乘客平均體重不盡相同。2017年一項調查顯示，夏季航班成人男女平均體重各為81公斤、69公斤。美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）建議的成人男女乘客平均體重值分別為88.4公斤、70.3公斤。

《韓國中央日報》指，一般而言，飛機承載的油料重量會比飛行所需必要油量多1%，因此，精確估量乘客體重有助於控管油耗，每年省下的燃油高達10億美元（約新台幣318億元）。

紐西蘭航空（Air New Zealand）已於今5月底至7月初在奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）針對國際航班旅客實施體重與隨身行李過磅措施，數據同樣採匿名收集，而且是自願性質，體重數字直接傳送到調查資料庫，不會顯示於磅秤螢幕。紐西蘭現行男性、女性成人乘客體重推估值各為93公斤、75公斤。