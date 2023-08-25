富邦悍將23日與中信兄弟0比0僵局被江坤宇在延長賽第10局一棒打破，終結者曾峻岳挨生涯首次再見全壘打，總教練丘昌榮表示，當時挨轟主要是球數落後想搶好球，若未來他想要更高殿堂走的話，控球要再加強。

曾峻岳當時在10局下登板，面對江坤宇2壞球、球數落後時，投出的第3球就挨轟，就算隊友申皓瑋卯足全力爬上牆仍無法接到球，最終球隊就以0比1吞敗。

被打到的當下曾峻岳就知道不妙，「算是失投吧！球數落後想搶好球，塞進去就被打了。」之後回到房間都還在想當時的情況，他苦笑說：「這是第1次被再見轟，生涯被敲的第1支全壘打、第1次再見安打也都在洲際。」

雖然洲際球場留下許多「不好的回憶」，但曾峻岳仍記得好的回憶，像是初登板、首K、首次中繼點、國際賽也都是在這，「算是承載我很多回憶的球場。」

丘總則認為，曾峻岳會挨轟主要是沒有先搶到好球數，在球數落後的情況下對手就比較好設定球路做攻擊，未來如果他想要往更高殿堂發展，控球是需要加強的地方。

丘昌榮也提到，對年輕球員而言，「穩定」是站穩位子的基礎，球員穩定讓教練更好使用，「但如何穩定需要靠時間累積，甚至要從日常生活中做起，好狀態才能穩定，這對職業球員來說是很重要的。」