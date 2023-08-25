今日「台灣醫學之父」杜聰明130歲冥誕，杜聰明博士獎學基金會與歷史漫畫家攜手，推出「一代醫人杜聰明」漫畫書，透過漫畫方式，記載杜聰明一生經歷、貢獻。（崔正綱攝）

杜聰明博士獎學基金會董事長、杜聰明之孫杜武青表示，杜聰明創辦高醫時，頭一年沒有校舍，還得去跟愛國國小借教室、禮堂，過程相當艱辛。（崔正綱攝）

民眾黨總統參選人柯文哲自許是杜聰明學生，還以醫學系第一名成績拿到杜聰明獎學金。（崔正綱攝）

今日「台灣醫學之父」杜聰明130歲冥誕，杜聰明博士獎學基金會與歷史漫畫家攜手，推出「一代醫人杜聰明」漫畫書並舉辦新書發表會，民眾黨總統參選人柯文哲受邀出席。柯文哲表示，杜聰明曾是他的老師，很榮幸還上過杜的課，並稱杜是他的親戚、以醫學系第一名拿到杜聰明獎學金；最後柯文哲說，一個願意跨出舒適圈，去做一件自己認為自己該做的事的人，是一個景仰。

杜聰明是台灣首位醫學博士，戰後代表接收帝國大學並擔任台大代理校長、台大醫學院首任院長，後來並南下創辦高雄醫學院，一群受到他感召的台大年輕學者、醫師從台北跟著他南下高雄，開疆闢土，一草一木建設了高醫，後被譽為台灣醫學之父。

今日適逢杜聰明130歲冥誕，杜聰明博士獎學基金會董事長推出杜聰明漫畫書「一代醫人杜聰明」並舉辦新書發表會，柯文哲、總統府資政張博雅、以及高醫校友醫師協會等代表出席，一同緬懷、致意這名醫學巨擘。

杜聰明博士獎學基金會董事長、杜聰明之孫杜武青表示，杜聰明創辦高醫時，頭一年沒有校舍，借用愛國國小教室、禮堂，去年邀請歷史漫畫家杜福安編繪「一代醫人杜聰明」漫畫，漫畫內都有歷史根據，雖然大家覺得漫畫是給小朋友看的，但是這本漫畫記載杜聰明一生，以及當時歷史背景，涵蓋所有年齡層。

柯文哲表示，大家一定覺得很奇怪，他今天怎麼會出現在這裡，這絕對不是為了跑總統競選的行程。首先，杜聰明真的教過他上課，他也很有幸在台大醫學系的時候上過杜聰明的課。柯文哲還稱當時是醫學系第一名，拿過杜聰明獎學金，當時獎學金很多，大概是一學期註冊費。

柯文哲說，其實杜聰明跟他有親戚關係，杜聰明兒子娶的是他外祖父的妹妹的女兒，有一點遠；但是，他曾孫女現在是杜聰明基金會董事，也是他現在辦公室秘書。柯文哲笑稱，前幾天他發現原本今天台南行程外，怎麼會有高雄的行程，後來發現是秘書填上去的「所以他就出現在這裡」

柯文哲表示，一般來講人在一個地方功成名就後，很難再跳出舒適圈，杜聰明在台大醫學院願意脫離舒適圈，跑到高雄創辦高雄醫學院，這也是不簡單「當時台大日子多好過對不對」

柯文哲指出，但是他覺得對於這件事對整個台灣醫學發展是有重大影響，因為以前就只有台大、國防大學有醫學院，這個是讓整個醫學可以在南部深耕茁壯。

柯文哲緬懷，所以今天只是表達說，他對於一個他認識的人、一個相當有成就的人、一個願意跨出舒適圈，去做一件自己認為自己該做的事的人，是一個景仰；做任何事，不太可能每個人都說好，所以遇到一些挫折，心存善念盡力而為，盡力做對台灣好的事，剩下就給上天去評斷就好。