為協助企業落實熱危害預防相關措施，職安署已訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，並建置「戶外作業熱危害預防行動資訊網」連結氣象資料，即時提供當地熱危害風險及防災資訊，以避免高溫環境造成之熱危害。為督促雇主於夏季期間落實保護勞工之各項措施，職安署已積極提升動態稽查及專案檢查強度，並選列熱危害高風險事業單位加強複查，罰鍰處分件次已明顯增加，提醒雇主務必落實保護作業勞工之安全及健康。

有關外界關注戶外高氣溫環境工作退避議題，職安署表示，因高氣溫環境下工作之熱危害因子，除氣溫外，尚包括作業場所之濕度及空氣流通狀態、體力負荷、工作時段及持續時間等，目前國際先進國家尚無相關強制規定，職安署將持續密切關注國際發展，適時檢討精進相關防災法制及採行措施，並呼籲雇主於極端高溫期間，可適當調整作業時間，儘量避免使勞工於中午時段工作，並落實相關危害預防措施。