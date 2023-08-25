國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。被問到如果當選總統，會不會處理NCC？侯友宜表示，只要他當選，中天的公平正義，一定會把它找回來，NCC真的要打掉重練！

新北市長侯友宜認為，NCC做了太多不公不義的事情，要打掉重練。哪有在想辦法要推數位中介法要去箝制所有或是網路的言論？連這個念頭都不能有這樣一個念頭。

侯友宜直言，竟然敢去做這件事情，尤其看到中天，真的對中天來講太不公平了。所以司法現在，現階段你們是贏，NCC十連敗，到現在還沒還你們一個公道，這個沒有道理的一件事。

侯友宜說，很多事情是一個公平正義、道理的事情，所以只要他當選，中天的公平正義，一定會把它找回來。絕對不會去箝制言論，讓人民更有言論的自由，更可以表示一些態度，「我覺得不是壞事」。

侯友宜強調，這是一個大家一個開放自由的國家，所以其實NCC真的要打掉重練，能夠保護人民的這個言論自由！