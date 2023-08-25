劉德華首個藝術展25日在香港舉辦開幕活動。（台灣映藝提供）

劉德華首個藝術展25日在香港開幕。（台灣映藝提供）

劉德華首個藝術展25日在香港開幕。（台灣映藝提供）

61歲天王劉德華（華仔）出道42年，首度跨足藝術界舉辦大型藝術展 「1／X劉德華的藝術空間」25日在香港進行開幕活動。華仔昨化身導賞員帶領大家參觀展覽，介紹場內展品，除了將他的經典電影、演唱會，注入各種藝術創作，更驚喜的是，華仔難得展出他與11歲愛女Hanna的繪畫作品，十分出色，讓人驚艷。

只見藝術展中第2部份是聚焦華仔的內心世界，當中「念」一區，代表著華仔對家庭的重視，大方展示華仔與女兒Hanna的畫作，華仔這次跟Hanna分別就同一主題畫一幅畫，他一臉滿足大讚說，女兒畫技比自己好，「大家覺得畫得漂亮那一幅，其實都不是我畫的，對藝術較為專業人士也有給意見，說劉德華你要跳出框框，你看你女兒的創作空間還大過你。」

華仔也憶起，女兒小時候經已被發現有繪畫天分，「以前帶她去找老師學畫時候，老師說你一定要好好培養她，就由那個時候她就開始不斷畫畫 」，並自稱他是藝人，女兒才是藝術家，很尊重女兒意見，讓她挑選當中哪些畫作展出。被問及除了畫畫，女兒有遺傳華仔唱歌天賦？他笑說：「我這方面不敢說有多出眾，我女兒唱得比我好，但她一直不肯唱給我聽。」

「1／X劉德華的藝術空間」順利開展，華仔形容整個籌備過程，感覺相當自在，「一開始都有緊張，但藝術家他們就經常跟我講，你先休息一下，然後離遠看看藝術品。就是這一種自在，令人覺得無沒壓力，好享受。」更有信心說，這展覽不止於香港舉行，未來會巡迴各地展出藝術品，期待未來跟其他藝人或藝術家一同合作，繼續推廣藝術給大眾。