投資臺灣事務所表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,392家企業超過2兆988億元投資，預估創造14萬6,929個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有171家根留臺灣企業投資約4,814億元，創造2萬5,836個本國就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引926家中小企業投資約4,296億元，帶來3萬4,328個本國就業機會，後續尚有11家企業排隊待審。

正新鋁業深耕臺灣營運長達54年，主要從事鋁門窗事業。為與一般市場區隔，正新開發水氣密高品質「PS平行橫拉門」氣密窗和PL推開窗，隔音效果皆能達40db符合綠建築標準。2021年起至今已連續12年榮獲臺灣精品獎肯定。

為擴展中南部市場及朝向多功能領域發展，正新計劃投入逾11億於嘉義馬稠後產業園區興建廠房以擴大營運，引進智慧型手臂機械技術，導入智慧化運輸等降低人工產生之不良率。此外，正新將於廠區植樹及設置屋頂型太陽能設施，以減少碳排，並將製程中擠壓所產生的殘料循環生產再利用。預期投資完成後，可為國內增加77個就業機會。

新模螺絲創立於民國79年，專門製造各種用途的螺絲，廣泛運用於建築、汽車、工具機等產業。新模螺絲於2020年10月申請通過「中小企業加速投資行動方案」，已在高雄岡山興建四廠，並於111年完成投產，其產品應用亦拓展至太陽能、風電等綠能產業上。

現因產量穩健提升，決定加碼投資逾8千萬元，申請中小企業方案二案，規劃將高雄本廠及包裝廠之生產線設備升級及導入智慧化管理系統，來降低生產成本和縮短訂單交付期限。此外，為了替環境保護盡一份心力，公司已著手進行碳盤查，並於廠區屋頂增設太陽能發電板，逐步落實減少碳排。本案完成後，預計可為國內增加15名就業機會。