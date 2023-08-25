署長賴建信說明，由於8月初卡努颱風及近期山區午後陣雨，山區土壤含水量高，且局部地區有土砂下移情形，也請各河川局加強瓶頸段清淤，確保水門操作及排水口通暢，注意臨水、破堤工地防颱措施，人員、機具待命並預留作業時間，與地方政府保持密切聯繫，提醒滯洪池預先放空，抽水站預降水位，注意淹水熱區如涵洞地下道交通管制，切勿掉以輕心，確認再確認，落實各項防災準備。

今年度截至8月20日止，河川疏濬辦理已達2,088萬立方公尺（相當於14.5座台北101大樓大小），針對通洪瓶頸及主支流匯流口加強辦理，增加河道通洪能力，有效提升防災應變能力。特別是第四河川局轄區，南投縣廬山地區目前仍辦理卡努颱風搶修作業中，努力恢復河道通洪能力，並已規劃水情監控機制，通知作業人員預為撤離，同時將搶修機具（6台挖土機）撤至安全區域待命，以利颱洪後持續辦理搶修作業。考量塔羅灣溪對岸仍有80位居民居住，且蘇拉颱風可能帶來強烈降雨，將與南投縣政府及仁愛鄉公所保持聯繫，協助適時撤離塔羅灣溪對岸居民。

在供水方面，目前全臺水庫多屬於高水位狀態，賴署長也請各水資源局要求水庫單位儘速完成漂流木清除，強化水庫調節操作，也要提醒下游淨水場注意原水濁度升高，預先備妥藥品、處理池清淤，以確保供水穩定。此外，近年完成的曾文、南化水庫防淤隧道、以及去年剛完工的石門水庫阿姆坪防淤隧道，各項設施均已試運轉完成功能正常，必要時即進行沖淤作業。再如濁度應變部分，南部高屏溪攔河堰濁度過高時，機動調整水源運用順序：包含伏流水、澄清湖增供、鳳山水庫反送、抗旱井。

水利署表示，各項防救災措施於颱風來臨前均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池， 1,660部抽水機，196座抽水站，1萬4,559公尺防水擋板，20萬6,896個防汛塊，1,547位防汛志工，540個防災社區已完成預備或佈署，隨時視需要啟動上場；水利署也呼籲民眾，颱風豪雨避免前往山區、海邊，注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，也提醒民眾，可透過防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團（網路）、行動水情APP（智慧型手機）、警戒簡訊通報系統（一般手機）及免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。