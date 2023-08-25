迷路老翁家人請里長代為感謝兩員警協助將迷路老翁安全送回家。集集分局提供

南投縣集集分局警備隊兩名員警執行夜間巡邏勤務，行經省道台16線集集往水里方向，看到1名老翁暗夜中騎著沒有反光裝置的三輪車緩緩前進，還不時走走停停四處張望，趨前詢問才知道老翁迷路了，幸好老翁知道自己住在哪裡，經聯繫其家人，以巡邏車護送他安全到家，終結老翁農曆7月夜間迷航。

集集分局指出，該分局警備隊隊長吳綜訓、集集派出所警員陳怡璇23日執行晚間18至20時巡邏勤務，18時59分獲報在集集鎮台16線往水里方向，有名老翁騎乘沒有反光裝置之三輪車，在汽車急駛的台16線上，相當危險，所以立即前往。

兩人在台16線12公里處果然發現1名老翁，騎著沒有反光裝置的三輪車，左顧右盼、走走停停，似乎找不到回家的路已迷路，當時往來車輛一輛接著一輛呼嘯而過，十分危險。

老翁說自己住在集集鎮廣明宮附近，因不小心騎錯路而迷路，天黑了更找不到路回家，兩名員警為維護其安全，以巡邏車警示燈及燈光尾隨在老翁三輪車後，一方面幫老翁照明前方道路，一方面也適當提醒其他用路人注意老翁，同時引導老翁到集集鎮八張街，再通知廣明里里長到場協助返家，才結束老翁這場農曆7月暗夜迷航記。

廣明里長送老翁返家後，特別傳訊息給警分局，感謝兩員警熱心關懷夜間迷途老翁。

集集分局長劉千祥說，分局肯定兩同仁勇於任事，處置迅速恰當得宜，積極保護民眾安全，他也以此呼籲民眾，家中若有高齡長者，盡量別讓長者獨自出門，如要出門也建議在長者穿戴的衣物上留下家屬聯繫資料，以便當長者不慎迷路時，警方或熱心民眾可以迅速聯繫家屬，幫長者盡速安全返家。