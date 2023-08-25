張峻健透過攝影紀錄原鄉文化，幫孩子們打造出獨一無二的畢業紀念冊。（高鈞麟攝）

張峻健讓孩童走出校園，走向山林秘境，穿著族服徜徉在山水間。（高鈞麟攝）

張峻健揹著相機走進花東原鄉，無償幫孩童拍攝畢業照，讓孩童穿上族服，結合原民特色，紀錄畢業的珍貴回憶。（高鈞麟攝）

「原鄉圓夢計畫」首場展覽地點於新北市青職基地，展出日期為8月23日至26日。（高鈞麟攝）

擔任多所大學攝影社指導老師的獨立攝影工作者張峻健，曾榮獲多項攝影大獎，5年前發願到原鄉為原住民學生拍畢業紀念照，近期他整理出歷年來的心血，於新北市青職基地舉辦展覽。他透過攝影紀錄原鄉文化，幫孩子們打造出獨一無二的畢業紀念冊。

張峻健讀大學時，老師「公路上的公民課」帶他們步行前往原鄉學校，將書本、文具送給原鄉孩童，啟發他走進原鄉的計畫。張峻健得知原鄉孩童國小畢業時，只由師長用手機拍照，做成畢業紀念冊，因他決定揹著相機走進花東原鄉，無償幫孩童拍攝畢業照，讓孩童穿上族服，結合原民特色，紀錄畢業的珍貴回憶。

張峻健說，2019年起，每個4月都有近2周待在原鄉部落，替孩童拍攝畢業照，「當時受限經費，只能提供照片電子檔給他們」，後來陸續有夥伴加入，加上向親友募資，終於有經費製作精美的畢業紀念冊。

「今年有攝影師加入團隊，讓孩童唱著族語歌或畢業歌，當作影片背景音樂，錄製成動態影片。」張峻健讓孩童走出校園，走向山林秘境，穿著族服徜徉在山水間，記錄下他們活潑的影像。「當孩童看到畢業紀念冊，每個人都很感動。」

不僅如此，張峻健還借來5台單眼相機，教導孩童攝影技巧，「他們從未使用過相機，幾乎所有孩童都不停把玩和學習。」

讓張峻健印象最深刻的是，有一次參加太魯閣族的成年禮，和孩童們一同爬山溯溪、尋根，走原民祖先走過的路，「對原鄉孩童來說，很難得能拍下穿上族服的照片，平常在城市裡工作的父母會回來，換上族服與兒女留下珍貴的回憶。」

張峻健說，原鄉孩童很熱情，特別是低年級孩子看到學長有如此「待遇」，各個很渴望來年也能拍下畢業照，替自己的人生留下完美紀錄。

「原鄉圓夢計畫」首場展覽地點於新北市青職基地，展出日期為8月23日至26日，第二場將於「Rebels Salon」展出，時間為9月8日至22日。