屏東市沃豐達運動中心3日無預警宣布停課，但未退費前又廣告9月1日重新開課，對此，消保官已全面展開調查，並於期間發現，雖有31名消費者提出申訴，但仍有近半會員69人疑因不知情而未提出退費申請，此外，消保官還起底業者曾開設長照機構，但因訴訟爭議多而無法營運。

屏東消保官吳清宜指出，沃豐達運動中心開設於屏東火車站民族夜市附近，去年7月才設立，不到1年時間就以經營權爭議為由無預警停課，近日業者在網頁公告僅受理現場退費，且在未退費前仍廣告9月1日重新開課，全案已會同體育發展中心展開行政調查。

吳清宜說，至今已受理31件消費申訴案，但經查購買課程人數有143名，而目前向業者登記申請退費的僅74名，尚有近半消費者69人疑因不知情而未提出退費申請，因此呼籲消費者要注意一下，盡早提出申請，已要求業者最晚要在9月20前退還會員費用。

吳清宜說，該業者並未設刷卡機、所以無接受信用卡刷卡服務，都收取現金或轉帳，僅1件以資融貸款方式付費，此外，還有2名教師投訴指出，他們至今都還沒收到7月薪資，對此，已請他們向縣府勞青處提出勞資爭議調解。

此外，吳清宜還發現，該企業社負責人曾於2019年在屏東縣開設私立光復社區長照機構，但因訴訟爭議案件很多，所以未取得特約導致無法營運。對此「素行不良」的業者，吳清宜強調，已告誡對方在未完成退費作業及支付欠薪前，勿招攬銷售課程。