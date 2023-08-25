新竹棒球場經場務專家檢測，24日公開報告，檢測分析報告顯示包含排水不良、內野土壤成分未達職業標準等問題，將盡快改善。承包球場工程的巨佳營造則表示，「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」。媒體人黃揚明表示，承包商巨佳真的很敢講，重點在於「這輛國產車的花費，不輸一輛進口車」。

黃揚明今(25日)在臉書粉專貼文指出，新竹棒球場承包商巨佳營造稱，「不可能契約開國產車內容，要打造出進口車標準等級」。真的很敢講，重點在於這輛「國產車」的花費，不輸一輛進口車。

黃揚明接著表示，當初開出這「國產車」契約的團隊，該如何究責？高虹安市府團隊經過這份報告之後，不能再用各種理由牽拖，該移送司法檢調的，如果不送，就是瀆職。球場該改善的，也要儘速改善。

網友紛紛表示，「原來12億是國產車價格」、「花進口車的錢，結果買了二手報廢國產車？」、「哈～拿進口車的錢蓋出國產車的品質～我也只能笑笑～」、「但也不能做一堆問題跑不動的車啊！在說什麼？」