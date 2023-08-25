近期有嬰幼兒食品業者指出，製作米餅的合格米難尋，農糧署表示，假如業者找不到合格米原料可洽詢農糧署，農糧署早在3年前米餅重金屬鎘超標事件時，就已媒合契作有機或生產履歷的合格米。

根據衛福部《食品中污染物質及毒素衛生標準》規定，穀類的鎘含量值，米不得超過0.4ppm，而嬰幼兒穀物類輔助食品、嬰幼兒副食品等則採更嚴格0.04ppm標準，無機砷則不可高於0.01ppm。

農糧署長胡忠一表示，早在3年前就已經有的一樣的議題，當時農糧署就有說，如果食品業者找不到合格米原料的供應商，農糧署可協助媒合取得合格米來源。

胡忠一指出，合格比來源部分，通常會請業者向有機或產銷履歷業者來採購，或是直接與上述業者契作，而之後製成的嬰幼兒食品也都要逐批檢驗，好讓無機砷或鎘的含量能符合標準。

胡忠一說，過去已有媒合數家的經驗，例如宜蘭好幾家嬰兒食品加工廠就是和三星鄉有機米產銷班第一班的禾鴨米來媒合，逐批檢驗的結果也都符合標準，如果業者真的找不到原料，請直接和農糧署接洽。