國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。侯友宜回憶，他去逮捕陳進興時，太太是看電視才知道，那時小孩一個9個月、一個3歲、一個11歲。太太問，「你進去的時候有想到我們母子嗎？」侯友宜說他當時頓了一下，直接跟她回答「我如果想到你們 我就不會進去了！」侯友宜說，那時覺得她很傷心，起來就走出房門，門帶上，就沒有說話，「我也不知道怎麼安慰她！」

侯友宜在受訪時表示，活著真好，但是有時候不能想那麼多。他這一輩子最不喜歡SNG車，因為打了那麼多場搶戰，回家都不會 一句話都不講，老婆也不太會問我這些事，她也不知道過程，只知道我抓到人犯。

結果有SNG車，剛好那個時候他去逮捕陳進興，侯友宜回憶，電視24小時轉播，太太不知道，在家裡帶孩子。結果隔一天回來的時候，被罵一頓。她說早上去菜市場買菜，結果被隔壁鄰居罵死了，說老公在電視上拚命，還有心情去買菜？她就很奇怪 ，跑回來一看電視，才了解是這個狀況。

侯友宜說，那時候他的孩子，一個9個月，一個3歲多、一個11歲，所以那天晚上回去的時候，太太看到什麼都沒講話，就把他拉到房間裡面，就只問一句話，她說「你以前是不是都這樣做？」「我就點點頭」，「那你像這樣做，你進去的時候，有想到我們母子嗎？」

她講了這一句話，「其實我就頓了一下」侯友宜說，「我就直接跟她回答，我如果想到你們 我就不會進去了，就不會進到現場裡面去拚命了！」

侯友宜坦言，她那時候，「我覺得她很傷心」，起來就走出房門 就門帶上，就沒有說話，沒講話。也不知道怎麼安慰她，這是事實。所以以前她都不太懂得，她知道保護孩子，不讓孩子的聯絡簿上

寫上爸爸的名字，不讓爸爸去出席很多的活動，不讓孩子的所有人知道他的爸爸叫侯友宜。

侯友宜感嘆，從那一次以後，她每一次只要看到電視上有槍戰，她就開始擔心害怕，「所以我這輩子一直覺得對不起她」，因為她講一件事，她說你工作了43年，當警察常常不回家，他拚了命也就算了。現在當了市長，還是一樣一早就出門，一晚才回來，每天都是這樣做事。

侯友宜說，「我也跟她講說，我這一生也無所求，我這一生只有一件事，就是把事情做好」，「我真的對不起我太太，因為這麼多年來孩子她照顧，家都是她在讓很多大小事情做好，讓我安心」。「以有時候孩子生病，我也不知道，甚至有時候孩子念幾年級，我說我回去也迷迷糊糊，我也搞不太清楚。不是說沒有去刻意記的時候，有時候問法就會問錯。孩子心裡也有一個疙瘩，其實後來也慢慢的，經過多年以後孩子長大，也可以理解爸爸這個工作」。

侯友宜表示，所以其實一路走來，早期的工作的歲月是有生命危險，現在當市長好很多了，起碼工作生命的危險幾乎沒有。「我們一路走過來就是把事情做好」！