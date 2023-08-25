寶島歌后紀露霞、謝雷、劉福助、林秀珠、于櫻櫻、文香、金澎、高義泰等人，將在9月16日在國父紀念館大會堂舉辦「臺灣歌 鄉土情~台語歌曲演唱會」。紀露霞更受邀為節目擔當說書人拍攝影片，由她來訴說並串起不同時期的台語歌曲故事。

紀露霞日前前往音樂收藏館拍攝影片，看到一台又一台的骨董音樂載體，紀露霞直呼大開眼界，「台語流行歌開始於我出生的民國二十年代，算算時間自己在歌壇也將近七十年，回想起來自己運氣很好，唱到幾首代表作品，像是〈望你早歸〉、〈孤戀花〉等，這次演出除了可以重溫這些歌曲外，還可以說說當年流行歌的故事跟大家分享，希望大家相招來聽這些懷念的歌曲。」

「臺灣歌 鄉土情~台語歌曲演唱會」將以臺灣歌謠的發展歷史做架構，讓參與的民眾更認識本土語言與熟悉的台語經典歌曲；國父紀念館館長王蘭生表示，台語歌曲就如同一本時代演變的歌本，它記錄著每一段老百姓的生活故事，也反映出音樂對臺灣當時社會的影響，本次演唱的歌曲以傳唱民謠及本土音樂人所創作的台語流行歌曲為主。

歌曲包括早期的民謠及民國20至80年代間所創作音樂，〈思想起〉、〈跳舞時代〉、〈望春風〉、〈河邊春夢〉、〈悲戀的酒杯〉、〈燒肉粽〉、〈夜半路燈〉、〈安平追想曲〉、等精彩曲目。演唱會門票25日中午起，透過年代售票系統免費索票，索完為止。