國民黨總統參選人侯友宜9月將訪美，他近日接受中天《盧秀芳辣晚報》專訪，並於今日播出，他強調，會讓美國清楚他的態度，也就是會堅定步伐，讓兩岸穩定；也會讓全世界知道，只要他當選總統，台灣一定更安全。

侯友宜說，其實美國長期以來是我們堅定的盟友，我們長期跟美國都站在共同堅持民主自由這條道路上在做，這次到美國主要跟美國友人、政界以及僑胞還有智庫，大家面對面、誠懇坦白地溝通，希望對方了解，若他未來當選總統，可以讓美國跟中華民國的友誼不變，大家可以努力的深化美台關係。

侯友宜說，他也會告訴美國，一定會促進兩岸和平、穩定台海，也能夠協助美國在印太區域追求穩定和平，會盡最大的實力，讓美國清楚他的態度，也就是會堅定步伐，讓兩岸穩定。他也要讓全世界轉換想法，原本擔心台灣是最危險的地方，但只要他當選總統，台灣一定更安全，全世界就會更放心。

侯友宜說，不管面對美國還是中國，都是兩大強國，台灣要有信心走出自己的路，尤其更要有信心來面對大陸。因為民進黨這幾年，兩岸關係停滯不前，造成大家很關注兩岸會不會變成一個兵凶戰危、引爆戰爭的一個點，也是因為這個問題的存在，所以他在處理這個問題時秉持的是，最重要我們台灣人、中華民國的所有人民，大家要有信心團結在一起。

侯友宜表示，面對未來要凝聚所有的共識，面對兩岸也要面對美國，他一定有信心把這一塊處理好。

侯友宜也說，其實美中在經濟貿易上不斷競爭，在這裡面台灣還是要走出自己的路，現在最主要的問題是和美國溝通無礙，但和對岸沒有溝通，「不能在整個平衡性上失去了平衡點，要跟美國作為一個長期的盟友，這個沒問題，但是對岸也要交流，交流以後就有互信」。

侯友宜認為，若不互信，彼此之間就會產生很多誤會跟摩擦，這不是好事情，所以現在是斜一邊，就改成兩邊都平等，大家就好了。